|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Великобритании объявлен общенациональный карантин
31.10.2020 23:26
Фото: livejournal.com
Власти Великобритании объявили общенациональный карантин: в течение ближайшего месяца по всей стране приостановят работу магазины, рестораны и пабы.
В рамках борьбы с распространением коронавируса также будет введен запрет на встречи людей, которые проживают в отдельных местах.
Как пояснил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, главная цель вводимых властями ужесточений - попытаться остановить вторую волную пандемии коронавируса. Представитель официального Лондона объявил о введении общенационального карантина в ходе сегодняшней пресс-конференции, передает ТАСС.
По словам Джонсона, по всей Британии на ближайший месяц приостанавливают работу магазины (кроме тех, где продают товары первой необходимости), рестораны, бары, пабы, кинотеатры, спортивные клубы и парикмахерские.
Ограничения вступают в силу в четверг, 5 ноября. Срок их действий рассчитан на период до среды, 2 декабря, сообщил Джонсон. Премьер подчеранул, что "ситуация развивается хуже, чем взвешенный наихудший сценарий". И если сейчас не предпринять эффективных действий, обстановка может осложниться до того, что в стране будут ежедневно погибать несколько тысяч зараженных коронавирусом.
Карантинные ограничения при этом не будут такими же строгими, как меры, принятые Лондоном в минувшем марте и действовавшие до лета. В частности, не будут приостанавливать свою деятельность детские сады и образовательные учреждения, будут работать парламент и суды.
Ранее германский канцлер Ангела Меркель объявила о введении карантина по всей территории ФРГ. По ее словам, в середине ноября власти намерены оценить, насколько эффективными оказались введенные меры. В зависимости от результатов будет приниматься решение о корректировке ограничений.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|