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В Великобритании объявлен общенациональный карантин


31.10.2020 23:26
В Великобритании объявлен общенациональный карантинФото: livejournal.com

Власти Великобритании объявили общенациональный карантин: в течение ближайшего месяца по всей стране приостановят работу магазины, рестораны и пабы.

В рамках борьбы с распространением коронавируса также будет введен запрет на встречи людей, которые проживают в отдельных местах.

Как пояснил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, главная цель вводимых властями ужесточений - попытаться остановить вторую волную пандемии коронавируса. Представитель официального Лондона объявил о введении общенационального карантина в ходе сегодняшней пресс-конференции, передает ТАСС.

По словам Джонсона, по всей Британии на ближайший месяц приостанавливают работу магазины (кроме тех, где продают товары первой необходимости), рестораны, бары, пабы, кинотеатры, спортивные клубы и парикмахерские.

Ограничения вступают в силу в четверг, 5 ноября. Срок их действий рассчитан на период до среды, 2 декабря, сообщил Джонсон. Премьер подчеранул, что "ситуация развивается хуже, чем взвешенный наихудший сценарий". И если сейчас не предпринять эффективных действий, обстановка может осложниться до того, что в стране будут ежедневно погибать несколько тысяч зараженных коронавирусом.

Карантинные ограничения при этом не будут такими же строгими, как меры, принятые Лондоном в минувшем марте и действовавшие до лета. В частности, не будут приостанавливать свою деятельность детские сады и образовательные учреждения, будут работать парламент и суды.

Ранее германский канцлер Ангела Меркель объявила о введении карантина по всей территории ФРГ. По ее словам, в середине ноября власти намерены оценить, насколько эффективными оказались введенные меры. В зависимости от результатов будет приниматься решение о корректировке ограничений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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