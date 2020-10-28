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Меркель объявила о введении карантина в Германии


28.10.2020 22:17
Меркель объявила о введении карантина в ГерманииФото: pointville.ag

Со 2 ноября и вплоть до конца месяца на территории ФРГ начинают действовать новые ограничения, связанные с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом сегодня в Берлине объявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Как стало известно, в середине ноября руководство ФРГ намерено оценить, насколько эффективными оказались введенные меры. В зависимости от результатов власти могут принять решение о корректировки ограничений.

По итогам консультаций с руководителями федеральных земель Германии канцлер Ангела Меркель заявила о том, что будут закрыты множество организаций по всей стране. В частности, деятельность приостановят концертные залы и кинотеатры, музеи и спортклубы, а также парки развлечений, публичные дома и бассейны. При этом будут работать лишь навынос бары и столовые.

Магазинам разрешили продолжить деятельность при строгом соблюдении новых ограничений: на каждого посетителя в помещении должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади.

Работа школ и детских садов останавливаться не будет.

По словам Меркель, в общественном пространстве с начала ноября можно будет появляться лишь в одиночку либо членам двух семей или домохозяйств. Максимальное количество присутствующих на какой-либо встрече не должно превышать десять человек. Власти также намерены усилить контроль за квартирами, в которых сейчас недопустимо проводить частные праздники, подчеркнула канцлер.

Автор: Злата Богатова

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