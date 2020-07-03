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Путин выразил Нурмагомедову соболезнования в связи со смертью отца
3.7.2020 22:09
Фото: riafan.ru
Глава российского государства Владимир Путин позвонил известному спортсмену Хабибу Нурмагомедову и выразил соболезнования в связи с кончиной его отца.
Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В пятницу, 3 июля, стало известно о смерти заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Отец Хабиба Нурмагомедова заболел еще в мае, позднее у него подтвердилось заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что Нурмагомедов-старший не сразу обратился за помощью медиков. Первоначально он полагал, что речь идет об обычном ОРВИ.
К сожалению, уже после госпитализации на фоне заражения коронавирусом у него усугубилось течение хронических заболеваний. Несмотря на все усилия медиков, отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому. Он умер на пятьдесят восьмом году жизни.
В минувшем апреле от коронавируса скончалась мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. 82-летняя Долорс Сала Каррио проживала в испанском городе Манреса (провинция Барселона).
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