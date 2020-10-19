Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В 2022 году запустят зонд к астероиду Психея

06:13

Фото: earth-chronicles.ru



Предполагается, что запущенная в 2022 году автоматическая станция сможет достичь астероида через четыре года. Исследования будут продолжаться в течение двух лет, передает ТАСС. Об этом сообщила эксперт университета штата Аризона Линди Элкинс-Тэнтон, которая является руководителем научной программы.



На аудиобрифинге, который был организован Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Линди Элкинс-Тэнтон сообщила о предстоящем исследовании. По ее словам, запуск автоматической станции планируется на август 2022 года. Изучение уникального астероида Психея (Psyche) предполагается осуществлять в течение двух лет.



Руководитель проекта пояснила, что диаметр этого астероида составляет порядка 225 км. Как свидетельствуют данные астрономических наблюдений, в состав небесного тела входит преимущественно металл. По данным специалистов, Психея может считаться наиболее крупным из примерно 2 млн известных науке малых небесных тел в поясе астероидов.



В прошлом автоматические станции еще никогда не приближались к этому небесному телу. Поэтому скоро представится возможность "изучать поистине новый мир", подчеркнула представительница университета штата Аризона.



Итальянский астроном Аннибале де Гаспарис, открывший этот астероид 17 марта 1852 года, дал ему название в честь Психеи, олицетворения души в древнегреческой мифологии. Орбита этого небесного тела располагается в 2,6 астрономических единицах от Солнца.



Ранее глава NASA Джим Брайденстайн выразил мнение о том, что в последнее время возросла вероятность обнаружения следов жизни на Марсе. Хотя каких-либо свидетельств пока еще обнаружить не удалось, необходимо и дальше вести в этом направлении поиски, ведь исследователи уже смогли отыскать признаки наличия жидкой воды под поверхностью Красной планеты, а также установили присутствие на Марсе молекул органических веществ.



Автор: Злата Богатова

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