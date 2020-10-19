ИнтерНовости - новости в стране и мире
Власти Индонезии отказали самолету ВМС США в посадке для дозаправки
Власти Индонезии отказали самолету ВМС США в посадке для дозаправки
Для определенных категорий людей вакцина от COVID-19 может быть неэффективна
Для определенных категорий людей вакцина от COVID-19 может быть неэффективна
NYT: Трамп имеет счет в китайском банке
NYT: Трамп имеет счет в китайском банке
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России за сутки скончались 317 пациентов с коронавирусомВ России за сутки скончались 317 пациентов с коронавирусом
NYT: Трамп имеет счет в китайском банкеNYT: Трамп имеет счет в китайском банке
Скончался протоиерей Димитрий СмирновСкончался протоиерей Димитрий Смирнов
Мэрия Екатеринбурга уточнила смысл заявления главы города о людях без масок в транспортеМэрия Екатеринбурга уточнила смысл заявления главы города о людях без масок в транспорте
Для определенных категорий людей вакцина от COVID-19 может быть неэффективнаДля определенных категорий людей вакцина от COVID-19 может быть неэффективна

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В 2022 году запустят зонд к астероиду Психея


06:13
В 2022 году запустят зонд к астероиду ПсихеяФото: earth-chronicles.ru

Предполагается, что запущенная в 2022 году автоматическая станция сможет достичь астероида через четыре года. Исследования будут продолжаться в течение двух лет, передает ТАСС. Об этом сообщила эксперт университета штата Аризона Линди Элкинс-Тэнтон, которая является руководителем научной программы.

На аудиобрифинге, который был организован Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Линди Элкинс-Тэнтон сообщила о предстоящем исследовании. По ее словам, запуск автоматической станции планируется на август 2022 года. Изучение уникального астероида Психея (Psyche) предполагается осуществлять в течение двух лет.

Руководитель проекта пояснила, что диаметр этого астероида составляет порядка 225 км. Как свидетельствуют данные астрономических наблюдений, в состав небесного тела входит преимущественно металл. По данным специалистов, Психея может считаться наиболее крупным из примерно 2 млн известных науке малых небесных тел в поясе астероидов.

В прошлом автоматические станции еще никогда не приближались к этому небесному телу. Поэтому скоро представится возможность "изучать поистине новый мир", подчеркнула представительница университета штата Аризона.

Итальянский астроном Аннибале де Гаспарис, открывший этот астероид 17 марта 1852 года, дал ему название в честь Психеи, олицетворения души в древнегреческой мифологии. Орбита этого небесного тела располагается в 2,6 астрономических единицах от Солнца.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн выразил мнение о том, что в последнее время возросла вероятность обнаружения следов жизни на Марсе. Хотя каких-либо свидетельств пока еще обнаружить не удалось, необходимо и дальше вести в этом направлении поиски, ведь исследователи уже смогли отыскать признаки наличия жидкой воды под поверхностью Красной планеты, а также установили присутствие на Марсе молекул органических веществ.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Бетельгейзе оказалась не такой, как думали ученыеБетельгейзе оказалась не такой, как думали ученые
Французского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророкаФранцузского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророка
Власти Индонезии отказали самолету ВМС США в посадке для дозаправкиВласти Индонезии отказали самолету ВМС США в посадке для дозаправки
Трамп назвал себя вторым после Христа по популярности в миреТрамп назвал себя вторым после Христа по популярности в мире
В России выявили 14 922 случаев коронавирусаВ России выявили 14 922 случаев коронавируса

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru