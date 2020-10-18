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Глава NASA убежден, что шансы обнаружить на Марсе следы жизни растут


18.10.2020 12:05
Глава NASA убежден, что шансы обнаружить на Марсе следы жизни растутФото: smi2.net

Как заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн, в последнее время возросла вероятность обнаружения следов жизни на Марсе. На эту тему он говорил во время состоявшейся накануне видеоконференции Марсианского общества.

По словам Джима Брайденстайна, на сегодняшний день каких-либо свидетельств существования жизни на Марсе пока еще обнаружить не удалось. Вместе с тем, необходимо и дальше вести в этом направлении поиски, потому что вероятность результатов в последнее время "продолжает увеличиваться".

Глава NASA при этом напомнил о том, что исследователи смогли отыскать признаки наличия жидкой воды под поверхностью Красной планеты, а также установили присутствие на Марсе молекул органических веществ. В будущем обязательно появятся новые важные сведения, в частности, благодаря приборам, которые установлены на аппарате Perseverance ("Настойчивость").

Брайденстайн подчеркнул, что самой главной задачей остается отправка человека на Марс, и наиболее быстрый путь лежит через "использование Луны".

Ранее ученые благодаря коронографу SMEI со спутника "Кориолис" смогли уточнить свои представления о звезда Бетельгейзе, которая является из наиболее ярких на небе.

Автор: Злата Богатова

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