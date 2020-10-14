Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые обнаружили метановый снег на вершинах экваториальных гор Плутона

14.10.2020 13:22

Фото: popmeh.ru



По мнению американских исследователей, найденный ими снег образовался в результате скопления больших количеств метана на высоте в несколько километров над поверхностью планеты.



Открытие было сделано при изучении снимков области Ктулху.



Анализируя фото темного региона в экваториальных регионах Плутона, который получил название область Ктулху, ученые обнаружили значительные запасы метанового снега. Он покрывает вершины местных гор и возвышенностей, отмечается в отчете, который был опубликован в научном издании Nature Communications.



По мнению планетологов, процессы формирования снега были не такими, как на Земле. Белые шапки на вершинах гор Плутона образовались не при охлаждении воздушных потоков, поднимающихся вдоль склонов в верхние слои атмосферы, а вследствие скопления значительных объемов метана на высоте в несколько километров.



Фото были получены благодаря межпланетной станции New Horizons, запуск которой состоялся в начале 2006 года. Системы Плутона она достигла летом 2015 года, пролетев на расстоянии около 13 тыс. километров от поверхности карликовой планеты. В результате было получено большое количество сведений о Плутоне, которые сейчас продолжают анализировать исследователи.



Ранее ученым удалось выявить в атмосфере Венеры газ фосфин, считающийся одним из химических маркеров жизнедеятельности. О своем открытии исследователи рассказали во время пресс-конференции в Британском Королевском астрономическом обществе.



Автор: Злата Богатова

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