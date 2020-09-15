Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые нашли признаки жизни в кислотных облаках Венеры

15.9.2020 13:33

Фото: persgroep.net



Ученым удалось выявить в атмосфере Венеры газ фосфин, считающийся одним из химических маркеров жизнедеятельности, сообщает Associated Press.



Агентство приводит краткое описание статьи, появившейся в издании Nature Astronomy.



О своем открытии исследователи рассказали во время пресс-конференции в Британском Королевском астрономическом обществе. По словам ученых, им удалось отыскать в атмосфере Венеры следы фосфина - ядовитого газа, который входит в число возможных биомаркеров. Специалисты отмечают, что то вещество можно рассматривать как признаком существования жизни в атмосфере соседней планеты.



Венера напоминает нашу планету своими массой и размерами, а также орбитальной скоростью. При том ее условия непригодны для жизни людей: средняя температура на поверхности может составлять около 462 градуса Цельсия. Венера окружена плотной газовой оболочкой, в состав которой входят азот и углекислый газ. В ее атмосфере имеется много соединений серы, но практически нет кислорода и водяного пара.



В прошлом наличие жизни на Венере представлялось экпертам крайне сомнительным. Но в настоящее время многие исследователи допускают, что в верхних слоях атмосферы, где условия являются более близкими к параметрам нашей планеты, она вполне могла бы существовать. Ранее уже были выдвинуты гипотезы о микроорганизмах, которые способны выживать в экстремальных условиях.



Коллектив исследователей из британского Кардиффского университета совместно с американскими коллегами Массачусетского технологического университета начали поиски фосфина в атмосфере Венеры в 2017 году. Ученые вели наблюдения за планетой с помощью наземного телескопа Джеймса Кларка Максвелла, а также системы радиотелескопов ALMA.



Как свидетельствуют опубликованные астрономами результаты их анализов, газ найден на высотах 53-61 км от поверхности Венеры. Содержание фосфина специалисты оценивают в 20 частей на миллиард. При том ученые не утверждают, что получили надежное доказательство наличия жизни. Речь идет лишь о том, что в атмосфере Венеры могут происходить геологические или химические процессы, требующие дополнительных исследований.



Ранее американским исследователям удалось отыскать "вереницу" звезд, которые состоят из почти чистого водорода и гелия, в созвездии Феникса. Как полагают ученые, когда-то очень давно они были частью древнего шарового скопления. Специалисты считают, что около двух миллиардов лет назад оно было разорвано под влиянием притяжения Млечного Пути.



Автор: Злата Богатова

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