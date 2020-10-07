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Свентек впервые в карьере выиграла Roland Garros
17:39
Фото: ocdn.eu
19-летняя польская теннисистка Ига Свентек в финале смогла обыграть американку российского происхождения Софию Кенин.
В результате была определена победительница турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.
В решающем матче полячка Ига Свентек, занимающая сейчас 54-е место в мировом рейтинге, была сильнее 21-летней уроженки Москвы Софии Кенин, которая является 6-й ракеткой планеты. Встреча, продолжавшаяся 1 час 21 минуту, завершилась со счетом 6:4, 6:1.
На пути к победе она обыграла 29-летнюю Симону Халеп из Румынии, которая является на сегодняшний день второй ракеткой планеты и считалась главной фавориткой турнира. В прошлом году Халеп впервые в своей карьере стала победительницей турнира Большого шлема "Уимблдон", обойдя американку Серену Уильямс.
Ранее лучшим достижением Иги Свентек был выход в четвертый круг Australian Open-2020. Турнир выиграла София Кенин, которая выступает за Соединенные Штаты, где проживает вместе с тренирующим ее отцом.
Турнир Roland Garros завершится завтра, 11 октября, матчем между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем - первой и второй ракетками планеты.
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