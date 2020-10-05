ИнтерНовости - новости в стране и мире
Во Франции в результате урагана погиб подросток, 18 человек пропали без вести
Во Франции в результате урагана погиб подросток, 18 человек пропали без вести
В Китае в аварии с трактором погибли 18 человек
В Китае в аварии с трактором погибли 18 человек
В центре Москвы произошла драка со стрельбой и поножовщиной
В центре Москвы произошла драка со стрельбой и поножовщиной
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Бишкеке милиция применяет спецсредства для разгона митингующихВ Бишкеке милиция применяет спецсредства для разгона митингующих
Путин поручил Меликову продолжить декриминализацию ДагестанаПутин поручил Меликову продолжить декриминализацию Дагестана
В Великих Луках на школьной линейке упали в обморок 13 детейВ Великих Луках на школьной линейке упали в обморок 13 детей
На главу Минздрава Чувашии напали с гаечным ключомНа главу Минздрава Чувашии напали с гаечным ключом
Свентек разгромила Халеп на турнире «Ролан Гаррос»Свентек разгромила Халеп на турнире «Ролан Гаррос»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Свентек разгромила Халеп на турнире «Ролан Гаррос»


5.10.2020 14:08
Свентек разгромила Халеп на турнире «Ролан Гаррос»Фото: ocdn.eu

Румынская теннисистка Симона Халеп, являющаяся на сегодняшний день второй ракеткой планеты, сенсационно проиграла 19-летней польской спортсменке Иге Свентек. Матч четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису завершился со счетом 1:6, 2:6.

До этого обидного проигрыша 29-летняя Симона Халеп считалась главной фавориткой турнира, который сейчас проходит во Франции.

В ходе встречи с польской теннисисткой, которая продолжалась час и десять минут, румынка два раза подала навылет и допустила три ошибки при подаче. В результате она не получила ни одной возможности взять подачу Иги Свентек, которая в мировом рейтинге сейчас занимает 54-ю строчку.

Теперь представительнице Польши предстоит сыграть с победительницей матча между Мартиной Тревизан из Италии и Кики Бертенс из Нидерландов.

Напомним, летом прошлого года Халеп впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема "Уимблдон". В финале престижного турнира ей удалось обыграть американку Серену Уильямс.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Азербайджане блокировали YouTube, Facebook и InstagramВ Азербайджане блокировали YouTube, Facebook и Instagram
Названа главная ошибка заболевших COVID-19Названа главная ошибка заболевших COVID-19
Ереван отзывает посла из ИзраиляЕреван отзывает посла из Израиля
В Минске сочли бессмысленной встречу Макрона и ТихановскойВ Минске сочли бессмысленной встречу Макрона и Тихановской
СМИ: Журналистка совершила самосожжение в Нижнем НовгородеСМИ: Журналистка совершила самосожжение в Нижнем Новгороде

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru