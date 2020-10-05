Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Свентек разгромила Халеп на турнире «Ролан Гаррос»

5.10.2020 14:08

Фото: ocdn.eu



Румынская теннисистка Симона Халеп, являющаяся на сегодняшний день второй ракеткой планеты, сенсационно проиграла 19-летней польской спортсменке Иге Свентек. Матч четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису завершился со счетом 1:6, 2:6.



До этого обидного проигрыша 29-летняя Симона Халеп считалась главной фавориткой турнира, который сейчас проходит во Франции.



В ходе встречи с польской теннисисткой, которая продолжалась час и десять минут, румынка два раза подала навылет и допустила три ошибки при подаче. В результате она не получила ни одной возможности взять подачу Иги Свентек, которая в мировом рейтинге сейчас занимает 54-ю строчку.



Теперь представительнице Польши предстоит сыграть с победительницей матча между Мартиной Тревизан из Италии и Кики Бертенс из Нидерландов.



Напомним, летом прошлого года Халеп впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема "Уимблдон". В финале престижного турнира ей удалось обыграть американку Серену Уильямс.



Автор: Злата Богатова

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