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Свентек разгромила Халеп на турнире «Ролан Гаррос»
5.10.2020 14:08
Фото: ocdn.eu
Румынская теннисистка Симона Халеп, являющаяся на сегодняшний день второй ракеткой планеты, сенсационно проиграла 19-летней польской спортсменке Иге Свентек. Матч четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису завершился со счетом 1:6, 2:6.
До этого обидного проигрыша 29-летняя Симона Халеп считалась главной фавориткой турнира, который сейчас проходит во Франции.
В ходе встречи с польской теннисисткой, которая продолжалась час и десять минут, румынка два раза подала навылет и допустила три ошибки при подаче. В результате она не получила ни одной возможности взять подачу Иги Свентек, которая в мировом рейтинге сейчас занимает 54-ю строчку.
Теперь представительнице Польши предстоит сыграть с победительницей матча между Мартиной Тревизан из Италии и Кики Бертенс из Нидерландов.
Напомним, летом прошлого года Халеп впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема "Уимблдон". В финале престижного турнира ей удалось обыграть американку Серену Уильямс.
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