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ВОЗ призывает отказаться от повторного введения жестких ограничений в России
19:31
Фото: livejournal.com
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала руководство страны воздержаться от повторного введения жестких ограничений для борьбы с распространением COVID-19.
Комментарий эксперта приводит Forbes.
Как подчеркнула представительница ВОЗ, нужно постараться избежать локдауна, учитывая, что реакция на COVID-19 сейчас уже не такая, как в начале 2020 года. По словам Мелиты Вуйнович, специалисты уже достаточно изучили вирус и понимают, "как он себя ведет". В результате появилась возможность "давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь".
Серьезные ограничительные меры способны оказать негативное влияние не только на экономику, отметила Вуйнович. Медикам сложно в таких условиях оказывать полноценную помощь пациентам с другими проблемами, включая заболевания сердца, онкологические болезни и диабет. При введении жестких мер деятельность системы здравоохранения будет частично парализована.
Продолжительная самоизоляция и закрытые организации также могут плохо сказаться на психическом состоянии населения, добавила представительница международной организации.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в России было выявлено еще 9 412 случаев заражения COVID-19. Подобный уровень в нашей стране в последний раз был зафиксирован 1 июня.
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