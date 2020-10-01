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ВОЗ призывает отказаться от повторного введения жестких ограничений в России


19:31
ВОЗ призывает отказаться от повторного введения жестких ограничений в РоссииФото: livejournal.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала руководство страны воздержаться от повторного введения жестких ограничений для борьбы с распространением COVID-19.

Комментарий эксперта приводит Forbes.

Как подчеркнула представительница ВОЗ, нужно постараться избежать локдауна, учитывая, что реакция на COVID-19 сейчас уже не такая, как в начале 2020 года. По словам Мелиты Вуйнович, специалисты уже достаточно изучили вирус и понимают, "как он себя ведет". В результате появилась возможность "давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь".

Серьезные ограничительные меры способны оказать негативное влияние не только на экономику, отметила Вуйнович. Медикам сложно в таких условиях оказывать полноценную помощь пациентам с другими проблемами, включая заболевания сердца, онкологические болезни и диабет. При введении жестких мер деятельность системы здравоохранения будет частично парализована.

Продолжительная самоизоляция и закрытые организации также могут плохо сказаться на психическом состоянии населения, добавила представительница международной организации.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в России было выявлено еще 9 412 случаев заражения COVID-19. Подобный уровень в нашей стране в последний раз был зафиксирован 1 июня.

Автор: Злата Богатова

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