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ВОЗ: пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей


09:49
Депрессия (изображение носит иллюстративный характер)Фото: deon.pl
Депрессия (изображение носит иллюстративный характер)

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о "глубоком воздействии" отсутствия социального взаимодействия на психическое состояние людей.

Тедрос Аданом Гебрейесус говорил на эту тему в ходе брифинга, состоявшегося в Женеве, сообщает сегодня ТАСС.

Как подчеркнул генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, заболевание, получившее название COVID-19, могло оказать негативное влияние на психическое здоровье миллионов людей по всему миру. Дело в том, что помимо тревоги и страха, которые были спровоцированы пандемией, была существенно нарушена деятельность служб по поддержке психического здоровья.

Глава ВОЗ также указал на "глубокое воздействие" отсутствия социального взаимодействия, возникшего вследствие пандемии коронавирусной инфекции, на психику людей в различных странах.

Выступая на брифинге в Женеве, Тедрос Аданом Гебрейесус также напомнил о том, что сфере защиты психического здоровья глобальное здравоохранение и до начала коронавирусной пандемии уделяло не так много значения. При том порядка миллиарда людей имеют различные расстройства такого рода, и каждый год фиксируется около трех миллионов смертей, связанных с злоупотреблением алкоголя. Кроме того, каждые сорок секунд в мире совершается суицид, сообщил глава организации.

В связи с необходимостью привлечь внимание мировой общественности к проблемам защиты психического здоровья людей, ВОЗ запланировала международный онлайн-форум на 10 октября, когда будет отмечаться Всемирный день психического здоровья.

Заговорив о том, что в последнее время в ряде государств вновь начало расти количество зараженных COVID-19, Тедрос Аданом Гебрейесус указал, что очаги нередко связаны с местами скопления людей, например, увеселительными заведениями и стадионами. По словам гендиректора ВОЗ, власти каждой страны самостоятельно принимают решения о том, как проводить подобные мероприятия безопасно, оценивая риски.

В мире количество зараженных коронавирусом составляет 24 452 629 человека. За минувшие сутки прирост составил 275 793. В нашей стране число положительных тестов сейчас достигло отметки в 975 576, включая 4 711 - за последний день.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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