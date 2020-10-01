Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России впервые с 1 июня за сутки выявили более 9 тыс. зараженных коронавирусом

11:29

Фото: kapital.kz



За минувшие сутки в России было выявлено еще 9 412 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.



В общей сложности коронавирусом в РФ было инфицировано уже 1 194 643 человека.



Как стало известно, самые низкие темпы суточного прироста за последние сутки были зарегистрированы в Подмосковье (0,3%), Чувашии (0,3%), Тульской области (0,3%), Чечне (0,3%), Смоленской области (0,4%) и Татарстане (0,4%).



В Москве за минувший день зафиксировали 2 704 положительных тестов на COVID-19, в Петербурге - 302, в Московской области - 244, в Ростовской и Нижегородской областях - соответственно 209 и 191.



За день среди пациентов с подтвержденным диагнозом было зарегистрировано 186 летальных исходов. Всего же количество умерших с COVID-19 в России сейчас составляет 21 077 человек. В штабе пояснили, что жертвами заболевания по стране стали примерно 1,76% заразившихся.



Автор: Злата Богатова

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