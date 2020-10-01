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В Москве рекомендовано перевести до 50% сотрудников на «удаленку»


07:33
В Москве рекомендовано перевести до 50% сотрудников на «удаленку»Фото: inruza.ru

Столичные власти предполагают, что на удаленный формат работы придется уйти в общей сложности 1,8–2 млн сотрудников.

Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, передает РИА Новости.

Как пояснил представитель столичной администрации, меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса, не затронут промышленные, торговые и сервисные предприятия. По словам Владимира Ефимова, с учетом эпидемиологической обстановки рекомендован перевод около 30% сотрудников на удаленный формат работы лишь из числа офисных сотрудников.

Заммэра подчеркнул, что всем организациям, где это возможно, советуют отправить на дистанционную деятельность вплоть до половины работников. По мнению властей, если они в ближайшее время не будут выходить на улицы и пользоваться общественным транспортом, это будет способствовать сдерживанию роста заболеваемости.

Ранее в Москве на фоне увеличения числа выявленных случаев коронавируса уже объявили об ограничениях для людей пожилого возраста. Кроме того, для школьников российской столицы было решено удлинить до двух недель каникулы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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