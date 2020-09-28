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Московских школьников отправят на двухнедельные каникулы


10:44
Московских школьников отправят на двухнедельные каникулыФото: smi2.net

В Москве школьники в октябре отправятся на двухнедельные каникулы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

В своем блоге градоначальник пояснил, что власти приняли такое решение с учетом рекомендаций санитарных врачей.

В связи с осенним подъемом простудных заболеваний, который в этом году совпал с увеличением количества зараженных коронавирусом, в Москве было принято решение о двухнедельных каникулах для учащихся школ. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам столичного мэра, он принял решение удлинить осенние каникулы до двух недель. Собянин пояснил, что они состоятся одномоментно во всех школах Москвы — в период с 5 по 18 октября. Градоначальник также отметил, что дистанционных уроков в эти дни проводиться не будет.

Ранее мэр столицы сделал заявление о том, что в Москве усложняется ситуация с COVID-19. Кроме повышения уровня выявляемости зараженных, наблюдается и существенное увеличение количества госпитализаций, подчеркивал Собянин, призвав жителей столицы беречься и выполнять требования медиков.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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