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Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома
16:07
Фото: mockva.ru
Столичный градоначальник обратился к жителям Москвы старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями с настоятельными рекомендациями не выходить из дома и не покидать загородный садовый участок без особой необходимости. По словам Сергея Собянина, с понедельника, 28 сентября, пожилым москвичам следует тщательно соблюдать ограничения.
Как написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте, с учетом эпидемиологической обстановки он просит пожилых людей на время "отказаться от контактов с родственниками и знакомыми", проживаюшими отдельно". Совершать ежедневные покупки и оплачивать счета по поручению москвичей, которые перешагнули 65-летний рубеж, вполне могут более молодые члены семьи.
В случаях, когда требуется все же посетить магазины и аптеки, необходимо обязательно пользоваться масками и перчатками, подчеркивается в сообщении. При этом мэрия российской столицы призвала работающих пенсионеров и всех, у кого есть хронические заболевания, взять отпуск или перейти на удаленный режим деятельности. Собянин заверил, что при необходимости всем им выдадут больничные листы.
При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе ограничивать не планируется, пояснил столичный мэр.
Ранее власти Москвы настоятельно порекомендовали крупным предприятиям перевести как можно больше сотрудников на удаленный формат работы в связи с наступлением сезона ОРВИ, который в этом году совпал с увеличением количества зараженных коронавирусом.
По последним официальным данным, в России за минувшие сутки выявили более 7,2 тыс. зараженных коронавирусом. В Москве число заболевших COVID-19 увеличилось сразу на 1 560 человек.
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