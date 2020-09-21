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Reuters: переболевшие лихорадкой денге имеют иммунитет к COVID-19
11:09
Фото: prozhelezu.ru
Пациенты, перенесшие лихорадку денге, отличаются невосприимчивостью к коронавирусу, сообщает Reuters.
В районах, где в этом и прошлом году были зафиксированы вспышки этого заболевания, сейчас отмечается медленный рост зараженных COVID-19.
Как полагают ученые, вакцина от лихорадки денге способна защитить и от заражения коронавирусной инфекцией. Пациенты, перенесшие это лихорадку денге, могут иметь определенный уровень иммунитета к коронавирусу COVID-19, передает Reuters. Агентство ссылается на пока еще не опубликованное исследование, которое проводил профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис.
Эксперты проводили сравнительный анализ вспышек коронавируса и распространения лихорадки Денге в зависимости от их расположения и пришли к выводу, что COVID-19 гораздо более медленно распространяется в местах, где ранее были зафиксированы интенсивные вспышки денге. В исследовании отмечается, что открытие может указывать на "возможность иммунологической перекрестной реактивности" между серотипами возбудителей двух заболеваний.
Николелис считает, что если его предположения будут верными, заболевание лихорадкой денге либо соответствующая иммунизация способны обеспечить определенную иммунологическую защиту от COVID-19.
Накануне в российской столице за сутки было выявлено еще 915 случаев заражения коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. В последний раз такие показатели наблюдались в минувшем июне. В России суточный прирост составил 6 196 случаев.
В минувшие выходные в РФ впервые с июля число выявленных за сутки заражений оказалось более шести тысяч. Уровень начал расти с 14 сентября, что специалисты объясняют увеличившимся охватом тестирования и возросшей социальной активностью граждан - началом учебного года и формированием новых коллективов.
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