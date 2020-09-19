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Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса
19.9.2020 21:32
Фото: vk.com
Хотя уровень заболеваемости растет, второй волны пандемии коронавируса в России пока нет, заявил главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Интервью с экспертом опубликовал портал "Екатеринбург онлайн".
Как заявил Владимир Чуланов, вряд ли в РФ произойдет вторая волна коронавирусной пандемии. Вместе с тем, не исключено, что уровень прироста числа выявленных заражений в стране продолжит расти.
В последние дни в России можно наблюдать некоторый подъем заболеваемости коронавирусом, подтвердил специалист. Вместе с тем, речь не идет о второй волне пандемии. Медики предполагали, что в начале осени, из-за начала занятий, формирования новых коллективов и возросшей социальной активности будет отмечаться повышение количества выявленных случаев. Потому для эпидемиологов "неожиданностью это не стало", пояснил Чуланов.
Ранее руководитель информационного центра по ситуации с распространением коронавируса, врач и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что россиянам стоило бы порадоваться увеличению количества зараженных. По мнению специалиста, чем больше бессимптомных и легких форм, тем скорее сформируется популяционный иммунитет.
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