Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России за сутки зарегистрировали еще 6 148 случаев COVID-19

11:50

Фото: livejournal.com



За период с начала пандемии в РФ в общей сложности было зафиксировано 1 103 399 случаев заражения коронавирусом, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.



По официальным данным, за минувшие сутки выявили еще 6 148 инфицированных.



Второй день подряд суточный прирост новых заболевших COVID-19 превысил отметку шесть тысяч, сообщает оперштаб. Подобное происходило лишь в июле, а потом наметилась тенденция к сокращению количества выявленных заражений. Специалисты связывают рост числа инфицированных с возросшим охватом тестирования.



Напомним, с 4 сентября, количество выявленных за сутки заражений колебалось в пределах от 5 тыс. до 5,5 тыс. человек.



Накануне новые пациенты были зарегистрированы в 84 регионах РФ. В Москве медики выявили 860 зараженных COVID-19, в Петербурге - 214, в Московской области - 188. ННа территории Ростовской и Нижегородской областей соответственно зафиксировали 178 и 165 новых случаев инфицирования.



Количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом за минувшие сутки составило 79. В общей сложности за период пандемии от последствий коронавируса в РФ скончались 19 418 пациентов.



Ранее главный инфекционист Минздрава заявил о том, что не прогнозирует вторую волну коронавируса. Повышение числа зараженных, которое выявляется в последние дни, свидетельствует лишь о некотором подъеме, не ставшем для эпидемиологов неожиданностью.



Как пояснил главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов, изменение показателей связано с формированием новых коллективов, возросшей социальной активности и началом учебного года.



Автор: Злата Богатова

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