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В Москве суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума с июня


21.9.2020 20:42
В Москве суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума с июняФото: smi2.net

В российской столице за последние сутки было выявлено еще 915 случаев заражения коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

В последний раз такие показатели наблюдались в минувшем июне.

В России суточный прирост составил 6 196 случаев. Положительные тесты на коронавирус за последний день были зарегистрированы в 84 регионах страны. В Москве же показатели достигли максимальных значений за три месяца.

В минувшие выходные в РФ впервые с июля число выявленных за сутки заражений оказалось более шести тысяч. Уровень начал расти с 14 сентября, что специалисты объясняют увеличившимся охватом тестирования и возросшей социальной активностью граждан - началом учебного года и формированием новых коллективов.

Нарастающим итогом в России зафиксировали 1 109 595 случаев коронавирусом. Количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом увеличилось до 19 489, в том числе, 71 - за истекшие сутки.

Ранее сообщалось о смерти Уктама Барноева, занимавшего в Узбекистане пост заместителя главы правительства по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер. Врачи диагностировали у него COVID-19. Сначала вице-премьера лечили в частной клинике в Ташкенте, а потом доставили в Германию, но зарубежным врачам не удалось его спасти.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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