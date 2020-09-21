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В Москве суточный прирост случаев COVID-19 достиг максимума с июня
21.9.2020 20:42
Фото: smi2.net
В российской столице за последние сутки было выявлено еще 915 случаев заражения коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
В последний раз такие показатели наблюдались в минувшем июне.
В России суточный прирост составил 6 196 случаев. Положительные тесты на коронавирус за последний день были зарегистрированы в 84 регионах страны. В Москве же показатели достигли максимальных значений за три месяца.
В минувшие выходные в РФ впервые с июля число выявленных за сутки заражений оказалось более шести тысяч. Уровень начал расти с 14 сентября, что специалисты объясняют увеличившимся охватом тестирования и возросшей социальной активностью граждан - началом учебного года и формированием новых коллективов.
Нарастающим итогом в России зафиксировали 1 109 595 случаев коронавирусом. Количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом увеличилось до 19 489, в том числе, 71 - за истекшие сутки.
Ранее сообщалось о смерти Уктама Барноева, занимавшего в Узбекистане пост заместителя главы правительства по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер. Врачи диагностировали у него COVID-19. Сначала вице-премьера лечили в частной клинике в Ташкенте, а потом доставили в Германию, но зарубежным врачам не удалось его спасти.
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