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Скончался заболевший коронавирусом вице-премьер Узбекистана
20.9.2020 17:28
Фото: kapital.kz
В Узбекистане скончался Уктам Барноев, занимавший пост заместителя главы правительства по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер.
Ранее врачи диагностировали у него COVID-19, передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, от осложнений коронавирусной инфекции скончался заместитель премьер-министра Узбекистана Уктам Барноев, занимавшийся вопросами развития аграрной и продовольственных сфер.
Со ссылкой на сообщение правительства республики отмечается, что первоначально вице-премьера лечили в частной клинике в Ташкенте. Позднее Барноева доставили в Германию, но зарубежным врачам не удалось его спасти.
Барноев занимал пост вице-премьера с февраля этого года.
По данным официальной статистики, за период с начала пандемии в Узбекистане было выявлено свыше 50 тыс. случаев COVID-19.
В минувшем июле на Урале после заражения коронавирусом умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, которому было лишь сорок три года.
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