Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России за сутки выявили более 6 тыс. случаев COVID-19

10:39

Фото: smi2.net



За последний день на территории РФ было зафиксировано еще более 6 065 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Суточный прирост числа заболевших COVID-19 стал наиболее высоким за период с конца июля.



Днем раньше в России зафиксировали 5 905 случаев заражения, тенденция к росту сохраняется с начала текущей недели. Ранее, начиная с 4 сентября, число ежесуточно выявляемых случаев оставалось в пределах от 5 тыс. до 5,5 тыс.



Нарастающим итогом в России было зафиксировано в общей сложности 1 097 251 случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что в Москве за последние сутки зарегистрировали 825 положительных тестов на COVID-19.



За минувшие сутки среди пациентов с подтвержденным диагнозом скончались 144 человека. В общей сложности в стране жертвами эпидемии стали уже 19 339 пациентов. Признаны излечившимися и уже покинули больницы 906 462 человек, в том числе, 5 255 человек - за последний день.



Накануне число заболевших COVID-19 в мире превысило 30 млн. Как информировал Университет Джонса Хопкинса (США), который продолжает собирать и анализировать статистику, поступающую изо всех стран, наибольшее количество инфицированных сохраняется в Соединенных Штатах (6 674 411 положительных тестов на коронавирус), Индия (5 118 253) и Бразилия (4 455 386).



Автор: Злата Богатова

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