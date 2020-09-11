Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Доктор Мясников считает, что росту числа случаев коронавируса надо радоваться

11.9.2020 20:31

Фото: livejournal.com



Россиянам стоило бы порадоваться увеличению количества зараженных, считает руководитель информационного центра по ситуации с распространением коронавируса, врач и телеведущий Александр Мясников. В беседе с изданием "Подъем" доктор заявил, что чем больше бессимптомных и легких форм, тем скорее сформируется популяционный иммунитет.



По словам Александра Мясникова, следует помнить о том, что число положительных тестов на коронавирус будет лишь увеличиваться - заболевание никуда не уйдет. Вместе с тем, статистика по тяжести состояния пациентов, уровню смертности и числе больных, которые попадают в реанимации, дают возможность оценивать степени риска распространения коронавируса.



"Все остальное — это просто цифры от лукавого", — отметил руководитель инфоцентра. Мясников уточнил, что протекавший без симптомов коронавирус был выявлен у более чем 20 миллионов жителей России. Поэтому можно сделать вывод о том, что коллективный иммунитет можно будет считать сформировавшимся примерно через два-три года.



Автор: Злата Богатова

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