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Названы четыре сценария проведения «Евровидения»
19.9.2020 12:41
Фото: tsn.life
Организаторы международного творческого конкурса "Евровидения" сообщили о том, что в следующем году шоу может пройти по одному из четырех сценариев.
Как указано на сайте устроителей, выбор будет обусловлен эпидемиологической обстановкой в мире.
Оргкомитет музыкального конкурса "Евровидение" представил основные сценарии проведения этого мероприятия в 2021 году. Первый из них предусматривает организацию шоу в привычном для всех формате. Зрители смогут собраться в концертном зале Ahoy в Роттердаме, чтобы посмотреть выступления исполнителей из различных стран.
В этом случае участники конкурса и делегации будут посещать многочисленные мероприятия в Роттердаме и его окрестностях. Такой сценарий может быть осуществлен, если позволит эпидемиологическая обстановка, с учетом появления вакцины от коронавируса.
Другой вариант предполагает соблюдение социальной дистанции в полтора метра друг от друга для конкурсантов и всех присутствующих на шоу. Кроме того, будет уменьшено число членов делегаций и представителей СМИ.
В третьем случае, отмечается в пресс-релизе, ограничения второго сценария будут дополнены уменьшением числа артистов, выступающих на сцене. При этом конкурсанты, которые не смогут прибыть в Роттердам из-за мер по предупреждению распространения коронавируса в своей стране, смогут выступить дистанционно.
Четвертый вариант предусматривает полное отсутствие зрителей и отказ от каких-либо дополнительных культурных мероприятий в Роттердаме и окрестностях города, если власти Нидерландов в тот момент снова ужесточат карантинные ограничения. Все конкурсанты будут выступать, оставаясь в своих странах. Их номера позднее войдут в единое телевизионное шоу, которое будет транслироваться с арены Ahoy в Роттердаме.
Окончательное решение о том, в каком формате в 2021 году будет проводиться "Евровидение", оргкомитет собирается принять в начале следующего года.
Напомним, минувшей весной мероприятие было перенесено на 2021 год по причине пандемии коронавируса COVID-19. Подобное случилось в первый раз за все время существования "Евровидения". Предполагалось, что конкурс состоится 12-16 мая в нидерландском Роттердаме. В оргкомитете ранее пояснили, что участники, которые были отобраны в 2020 году, сохранят право представлять свои государства, но должны будут подготовить новые песни.
После вынужденной отмены шоу вещатели из сорока шести государств показали специальное созданное шоу с участием конкурсантов этого года и артистов, выступавших в прошлом.
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