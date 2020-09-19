ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Москве умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
В Москве умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
СМИ: В Белоруссии мужчина пытался покончить с собой в знак протеста
СМИ: В Белоруссии мужчина пытался покончить с собой в знак протеста
Пашаев лишен адвокатского статуса
Пашаев лишен адвокатского статуса
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России за сутки зарегистрировали еще 6 148 случаев COVID-19В России за сутки зарегистрировали еще 6 148 случаев COVID-19
В Москве умер ведущий «Русского лото» Михаил БорисовВ Москве умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
Разработчик «Новичка» принес извинения НавальнымуРазработчик «Новичка» принес извинения Навальныму
В Нижегородской области в ДТП погибли 5 человекВ Нижегородской области в ДТП погибли 5 человек
Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавирусаГлавный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Названы четыре сценария проведения «Евровидения»


19.9.2020 12:41
Названы четыре сценария проведения «Евровидения»Фото: tsn.life

Организаторы международного творческого конкурса "Евровидения" сообщили о том, что в следующем году шоу может пройти по одному из четырех сценариев.

Как указано на сайте устроителей, выбор будет обусловлен эпидемиологической обстановкой в мире.

Оргкомитет музыкального конкурса "Евровидение" представил основные сценарии проведения этого мероприятия в 2021 году. Первый из них предусматривает организацию шоу в привычном для всех формате. Зрители смогут собраться в концертном зале Ahoy в Роттердаме, чтобы посмотреть выступления исполнителей из различных стран.

В этом случае участники конкурса и делегации будут посещать многочисленные мероприятия в Роттердаме и его окрестностях. Такой сценарий может быть осуществлен, если позволит эпидемиологическая обстановка, с учетом появления вакцины от коронавируса.

Другой вариант предполагает соблюдение социальной дистанции в полтора метра друг от друга для конкурсантов и всех присутствующих на шоу. Кроме того, будет уменьшено число членов делегаций и представителей СМИ.

В третьем случае, отмечается в пресс-релизе, ограничения второго сценария будут дополнены уменьшением числа артистов, выступающих на сцене. При этом конкурсанты, которые не смогут прибыть в Роттердам из-за мер по предупреждению распространения коронавируса в своей стране, смогут выступить дистанционно.

Четвертый вариант предусматривает полное отсутствие зрителей и отказ от каких-либо дополнительных культурных мероприятий в Роттердаме и окрестностях города, если власти Нидерландов в тот момент снова ужесточат карантинные ограничения. Все конкурсанты будут выступать, оставаясь в своих странах. Их номера позднее войдут в единое телевизионное шоу, которое будет транслироваться с арены Ahoy в Роттердаме.

Окончательное решение о том, в каком формате в 2021 году будет проводиться "Евровидение", оргкомитет собирается принять в начале следующего года.

Напомним, минувшей весной мероприятие было перенесено на 2021 год по причине пандемии коронавируса COVID-19. Подобное случилось в первый раз за все время существования "Евровидения". Предполагалось, что конкурс состоится 12-16 мая в нидерландском Роттердаме. В оргкомитете ранее пояснили, что участники, которые были отобраны в 2020 году, сохранят право представлять свои государства, но должны будут подготовить новые песни.

После вынужденной отмены шоу вещатели из сорока шести государств показали специальное созданное шоу с участием конкурсантов этого года и артистов, выступавших в прошлом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

МИД: Лавров отменил визит в БерлинМИД: Лавров отменил визит в Берлин
Главу Центра подготовки сборных команд России задержали по делу о растратеГлаву Центра подготовки сборных команд России задержали по делу о растрате
Найдено средство, полностью нейтрализующее коронавирусНайдено средство, полностью нейтрализующее коронавирус
Сотни паломников-хасидов застряли на границе УкраиныСотни паломников-хасидов застряли на границе Украины
Медведева возвращается к ТутберидзеМедведева возвращается к Тутберидзе

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru