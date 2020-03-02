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Россию на «Евровидении-2020» представит Little Big
2.3.2020 22:30
Фото: smi2.net
Little Big
В этом году нашу страну на международном песенном конкурсе "Евровидение" будет представлять группа Little Big.
Об этом информирует сегодня "Первый канал".
В 2020 году конкурс будет проводиться в Роттердаме (Нидерланды). В ближайшие дни коллектив представит композицию, с которой отправится на "Евровидение".
По словам лидера музыкального коллектива Little Big Ильи Прусикина (Ильича), артисты сделают "все, что в их силах". Вокалист признался, что участники группы в прошлом никогда не думали, что им выпадет такой шанс, передает ТАСС.
Предполагается, что в Роттердаме артисты представят веселый трек "с бразильским оттенком". Как пояснил Прусикин, группа всегда работает "на веселье, на карнавале", и не собирается изменять себе.
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