Шоу с участниками «Евровидения» покажут 46 стран

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16.5.2020 17:15

Фото: bigkiev.com.ua



Вещатели из сорока шести государств собираются показать специальное созданное шоу с участием конкурсантов этого года и артистов, выступавших в прошлом.



Программу подготовили после того, как пришлось отменить международный песенный конкурс, планировавшийся в Нидерландах, передает агентство "Интерфакс".



Участники "Евровидения-2020" и ряда прошлых лет появятся в шоу "Eurovision: Europe Shine A Lig", которое в России собирается показать Первый канал. В записи приняли участие артисты из сорока одной страны, ранее заявленные на конкурс этого года, а также исполнители, выступавшие на нем в прошлые годы.



В рамках большого концерта все певцы, оставаясь в своих странах, будут исполнять композицию Love Shine A Light британского коллектива Katrina and The Waves. Группа была признана победителем конкурса в 1997 году. По словам организаторов, программа двухчасового концерта, в который войдут прямые включения из различных стран, также будет включать немало сюрпризов.



Мероприятие было перенесено на 2021 год по причине пандемии коронавируса COVID-19. Подобное случилось в первый раз за все время существования "Евровидения". Предполагалось, что конкурс состоится 12-16 мая в нидерландском Роттердаме. В оргкомитете ранее пояснили, что участники, которые были отобраны в 2020 году, сохранят право представлять свои государства, но должны будут подготовить новые песни.



Автор: Злата Богатова

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