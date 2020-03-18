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Группа Little Big поддержала решение об отмене «Евровидения»
18.3.2020 23:44
Фото: tsn.life
Участники российского музыкального коллектива Little Big, которые должны были в этом году представлять нашу страну на "Евровидении" в Роттердаме, прокомментировали отмену конкурса.
Артисты одобрили решение перенести шоу из-за распространения коронавируса нового типа.
В среду, 18 марта, соответствующий комментарий появился на официальной странице группы в Instagram. По словам артистов, в сложившейся ситуации решение об отмене "Евровидения-2020" можно считать единственно правильным.
Выразив сожаление по поводу случившегося, артисты подчеркнули, что речь идет о глобальной эпидемии. Поэтому они поддерживают решение организаторов. В сообщении группа также поблагодарила всех "соотечественников и зарубежных слушателей".
Предполагалось, что в этом году конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах.
Согласно последним официальным данным, по состоянию на 18 марта коронавирусом заразились уже более двухсот тысяч человек по всему миру, свыше восьми тысяч пациентов скончались.
Последним европейским государством, где не было зафиксировано пациентов с коронавирусом, оставалась Черногория. После того, как в Подгорице подтвердили сразу два случая заражения, в Европе больше нет стран без пациентов с COVID-19.
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