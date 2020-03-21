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На «Евровидение-2021» допустят лишь с новыми песнями


21.3.2020 18:53
На «Евровидение-2021» допустят лишь с новыми песнямиФото: tsn.life

Участники, которые были отобраны в 2020 году, сохранят право представлять свои государства, но должны будут подготовить новые песни, заявили организаторы "Евровидения".

Как передает агентство "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

Организаторы приняли решение, согласно которому страны могут действовать по своему усмотрению - оставить своих представителей либо выбрать новых для участия в конкурсе. Однако в любом случае артисты должны будут подготовить новые песни, подчеркивается в сообщении

Мероприятие было перенесено на 2021 год по причине пандемии коронавируса COVID-19. Подобное случилось в первый раз за все время существования "Евровидения". Предполагалось, что конкурс состоится 12-16 мая в нидерландском Роттердаме.

Ранее группа Little Big поддержала решение об отмене "Евровидения" из-за пандемии коронавируса.

Автор: Злата Богатова

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