|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На «Евровидение-2021» допустят лишь с новыми песнями
21.3.2020 18:53
Фото: tsn.life
Участники, которые были отобраны в 2020 году, сохранят право представлять свои государства, но должны будут подготовить новые песни, заявили организаторы "Евровидения".
Как передает агентство "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе конкурса.
Организаторы приняли решение, согласно которому страны могут действовать по своему усмотрению - оставить своих представителей либо выбрать новых для участия в конкурсе. Однако в любом случае артисты должны будут подготовить новые песни, подчеркивается в сообщении
Мероприятие было перенесено на 2021 год по причине пандемии коронавируса COVID-19. Подобное случилось в первый раз за все время существования "Евровидения". Предполагалось, что конкурс состоится 12-16 мая в нидерландском Роттердаме.
Ранее группа Little Big поддержала решение об отмене "Евровидения" из-за пандемии коронавируса.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|