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Исламисты заявили о причастности к убийству шести граждан Франции в Нигере


18.9.2020 21:16
Исламисты заявили о причастности к убийству шести граждан Франции в НигереФото: topwar.ru

Запрещенная в России организация "Исламское государство" (ИГ) заявила о своей причастности к гибели в Нигере шести французских гуманитарных работников и двух местных жителей - гида и водителя.

Восемь человек были убиты в минувшем августе.

Соответствующее заявление ИГ (деятельность группировки официально запрещена в РФ) появилось на сайте базирующейся в США разведывательной группы по отслеживанию экстремистского насилия, передает BBC Africa.

Инцидент, в результате которого погибли шесть иностранцев и двое местных жителей, боевики цинично назвали "крупным провалом в области безопасности" Франции.

Злоумышленники атаковали группу французов, когда они ехали в Национальный парк Куре, на территории которого обитают одни из последних жирафов в Западной Африке. Как писали тогда зарубежные СМИ, вооруженные боевики прибыли на нескольких мотоциклах и расправились с иностранцами, гидом и водителем.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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