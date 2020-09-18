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Исламисты заявили о причастности к убийству шести граждан Франции в Нигере
18.9.2020 21:16
Фото: topwar.ru
Запрещенная в России организация "Исламское государство" (ИГ) заявила о своей причастности к гибели в Нигере шести французских гуманитарных работников и двух местных жителей - гида и водителя.
Восемь человек были убиты в минувшем августе.
Соответствующее заявление ИГ (деятельность группировки официально запрещена в РФ) появилось на сайте базирующейся в США разведывательной группы по отслеживанию экстремистского насилия, передает BBC Africa.
Инцидент, в результате которого погибли шесть иностранцев и двое местных жителей, боевики цинично назвали "крупным провалом в области безопасности" Франции.
Злоумышленники атаковали группу французов, когда они ехали в Национальный парк Куре, на территории которого обитают одни из последних жирафов в Западной Африке. Как писали тогда зарубежные СМИ, вооруженные боевики прибыли на нескольких мотоциклах и расправились с иностранцами, гидом и водителем.
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