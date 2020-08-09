Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Нигере убили туристов из Франции

01:47

Фото: censor.net



Шесть французских туристов и двое местных жителей, которые их сопровождали, погибли в результате вооруженного нападения.



ЧП случилось неподалеку от города Куре, расположенного в часе езды от столицы Нигера - города Ниамей.



В минувшее воскресенье, 9 августа, злоумышленники напали на иностранцев, которые ехали на экскурсию в заповедник жирафов в сопровождении двух местных жителей - гида и шофера, сообщают французские СМИ.



Со ссылкой на представителей местных властей отмечается, что преступники передвигались на мотоциклах. Они застрелили проводников и пятерых французов. Одна женщина, которая, предположительно, пыталась убежать во время нападения, погибла от ножевого ранения.



Расправившись с иностранцами, бандиты подожгли их автомобиль. Затем нападавшие скрылись, уехав в сторону границы с Буркина-Фасо.



Стоит отметить, что район Куре в Нигере, где случился трагический инцидент, на официальном сайте французского МИД обозначен как "оранжевая зона". Территория не входит в число рекомендуемых для посещений. Отправляться туда стоит лишь в случае крайней необходимости. При этом значительная часть Нигера оценивается как "красная зона", куда дипломаты вообще настоятельно рекомендуют не попадать.



Автор: Злата Богатова

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