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Навальный хочет вернуться в Россию
09:08
Фото: vk.com
Алексей Навальный намерен возвратиться в Россию, чтобы продолжить свою деятельность, пишет The New York Times.
Оппозиционер отказался участвовать в совместном расследовании происшедшего с ним, сообщается со ссылкой источник в органах безопасности ФРГ.
По данным американской газеты, Алексей Навальный не хотел бы оставаться за рубежом навсегда. В будущем он собирается вернуться в Россию и продолжить прежнюю деятельность.
Со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ, предоставившего информацию на условиях анонимности, оппозиционер также отказался от участия в совместном расследовании происшедшего с ним. Отмечается, что российский политик говорил на эту тему в ходе встречи с представителем прокуратуры ФРГ.
Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, с этого дня он находится под постоянным наблюдением медиков - сначала в России, затем в Германии. Российские врачи, указывая на нестабильное состояние политика, пытались отговорить его соратников от вывоза пациента за рубеж. Супруга Навального тогда обратилась к президенту РФ, вскоре после чего оппозиционера доставили на лечение в Берлин.
По мнению официального Берлина, российского оппозиционера могли отравить ядом, относящимся к группе "Новичок". Правоохранительные органы РФ, продолжая проверку по факту госпитализации, пока не выявили каких-либо оснований для возбуждения уголовного дела.
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