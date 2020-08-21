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Самолет с Навальным вылетел в Берлин


09:20
Самолет с Навальным вылетел в БерлинФото: naukatehnika.com

Воздушное судно, прибывшее в Омск накануне, 21 августа, вылетело обратно в Германию, передает ТАСС.

На его борту находится остающийся в тяжелом состоянии российский блогер Алексей Навальный.

Как свидетельствуют данные портала Flightradar, самолет в 04:59 по московскому времени покинул международный омский аэропорт, направившись в Германию. Предполагается, что Алексей Навальный продолжит лечение в известной клинике "Шарите" в Берлине.

Ранее омские врачи после консилиума со столичными специалистами отказали в транспортировке Навального. Супруга блогера направила обращение президенту РФ Владимиру Путину, потребовав предоставить ей возможность вывезти мужа за рубеж для получения необходимого лечения.

Российские медики, указывая на тяжелое состояние пациента, согласились на его вывоз лишь под ответственность родственников.

Накануне в Омске также озвучили диагноз Алексея Навального. По мнению медиков, об отравлении речь не идет. Как заявили в больнице, куда был экстренно доставлен блогер, он впал в кому из-за проблем с обменом веществ.

В Кремле, прокомментировав госпитализацию оппозиционера, заявили о том, что если поступит запрос о необходимости вывезти Навального за рубеж на лечение, вопрос будет рассмотрен "очень оперативно". Как отметил Дмитрий Песков, хотя границы еще закрыты, многие россияне отправляются на лечение в другие страны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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