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Берлин привлек к исследованию проб Навального ОЗХО
13:28
Фото: voskhodinfo.su
Власти Германии информируют о том, что к исследованию проб российского оппозиционера Алексея Навального привлекли ОЗХО.
Как отмечается в заявлении кабмина ФРГ, следы отравляющего вещества независимо друг от друга уже подтвердили сразу три лаборатории.
По данным официального Берлина, в пробах российского блогера Алексея Навального были выявлены следы нервно-паралитического боевого вещества группы "Новичок". Соответствующие заключения на сегодняшний день дали уже три лаборатории, которые проводили исследования независимо друг от друга.
В результате было принято решение о ом, что к пробам блогера должны иметь доступ эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В кабмине ФРГ также напомнили, что в соответствии с существующими правилами подписавшие конвенцию власти имеют право на получение технической поддержки со стороны организации. Специалисты ОЗХО уже взяли пробы Навального, после чего были предприняты шаги, необходимые шаги для проведения исследований в референтных лабораториях.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что в Москве считают неподобающим отношение германской стороны к направленным запросам по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Министр подчеркнул, что у Москвы "накопилось немало вопросов к немецким коллегам".
По мнению властей ФРГ, Навальный мог быть отравлен - в его организме немецкие специалисты выявили следы токсического вещества. Однако российские специалисты считают, что у оппозиционера, страдающего от хронического панкреатита, произошло нарушение углеводного баланса.
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