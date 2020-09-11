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Колесникову внезапно перевели в другое СИЗО
14:28
Фото: ynet.co.il
Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову, которая была арестована после задержания на границе, из СИЗО Минска внезапно перевели в Жодино.
Официального комментария о причинах этого пока не последовало, пояснила адвокат члена президиума Координационного совета.
Как сообщает пресс-служба штаба бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико со ссылкой на адвоката Людмилу Казак, Марию Колесникову перевели в Жодино. Ранее она находилась в СИЗО Минска, куда ее доставили после задержания в Гомельской области.
Накануне в Белоруссии был арестован юрист избирательного штаба Виктора Бабарико, адвокат оппозиционера Марии Колесниковой Илья Салей. Как пояснил агентству "Интерфакс" представитель штаба Глеб Германчук, у следственных органов сейчас есть десть суток, чтобы предъявить юристу обвинения, также как Максиму Знаку и Марии Колесниковой.
Все трое являются фигурантами уголовного дела, которое возбудили по факту призывов к захвату власти. Так официальный Минск квалифицировал создание Координационного совета оппозиции, в президиум которого вошли Знак и Колесникова.
Ранее адвокат Колесниковой попыталась обжаловать ее арест.
Накануне, 11 сентября, бойцы ОМОНа окружили посольство Швеции в Минске, куда прорвались двое жителей Витебска. По данным СМИ, белорусы попросили дипломатов о предоставлении им убежища.
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