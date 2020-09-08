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В Минске пропал еще один член президиума КС оппозиции


09:58
В Минске пропал еще один член президиума КС оппозицииФото: vk.com

По мнению соратников, члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максим Знак может быть задержан.

Предполагалось, что в 8:30 соратник Марии Колесниковой даст интервью, однако оно не состоялось.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико Глеб Глебов, в 8:30 у Максима Знака было запланировано интервью. Однако он не появился в зуме. По словам Глебова, когда он позвонил Знаку, тот произнес: "похоже кто-то к нам пришел" и сразу же отключился, успев написать лишь слово "маски".

В последние дни Максим Знак, комментируя пропажу трех соратников и последующее задержание на границе с Украиной Марии Колесниковой, подчеркивал, что не собирается покидать страну. По его словам, Координационный совет продолжает деятельность согласно уставу.

В ряде белорусских СМИ появились снимки, на которых Знак запечатлен в сопровождении нескольких неизвестных людей в масках. Утверждается, что оппозиционер был задержан.

Как заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, которую цитирует сегодня РИА Новости, на данный момент она пока не располагает информацией о возможном задержании Максима Знака.

Ранее в штабе Виктора Бабарико, который вместе с сыном остается под арестом по обвинению в финансовых махинациях, сообщили о местонахождении Марии Колесниковой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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