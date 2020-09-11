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В Минске ОМОН осадил посольство Швеции


11.9.2020 20:41
В Минске ОМОН осадил посольство ШвецииФото: vk.com

Бойцы ОМОНа окружили территорию иностранной дипмиссии в Минске после того, как в посольство Швеции прорвались двое жителей Витебска.

По данным СМИ, белорусы попросили дипломатов о предоставлении им убежища.

Как стало известно, в посольстве Швеции в Минске сейчас находятся двое белорусов, отец и сын. Один из мужчин смог передать журналистам видеообращение, в котором рассказал свою историю. По его словам, ранее он с отцом был задержан силовиками во время протестной акции.

Позже мужчины узнали, что правоохранительные органы установили слежку за их родственниками. Спасаясь от преследования, жители Витебска и оказались в иностранной дипмиссии, передают белорусские СМИ.

Шведские дипломаты дали белорусским гражданам еды и воды, после чего помогли связаться с ООН. В результате мужчинам разъяснили, что они не смогут получить политическое убежище, пока находятся в пределах Белоруссии. Пока они остаются в стране, им в этом смысле не поможет ни одно посольство.

В ООН пояснили, что политическое убежище могут предоставить лишь тем, кто уже выехал за границу. Несмотря на это, жители Витебска отказываются покинуть дипмиссию. Учитывая, что около посольства остаются бойцы ОМОН, отец с сыном опасаются, что их сразу же возьмут под стражу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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