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В Минске ОМОН осадил посольство Швеции
11.9.2020 20:41
Фото: vk.com
Бойцы ОМОНа окружили территорию иностранной дипмиссии в Минске после того, как в посольство Швеции прорвались двое жителей Витебска.
По данным СМИ, белорусы попросили дипломатов о предоставлении им убежища.
Как стало известно, в посольстве Швеции в Минске сейчас находятся двое белорусов, отец и сын. Один из мужчин смог передать журналистам видеообращение, в котором рассказал свою историю. По его словам, ранее он с отцом был задержан силовиками во время протестной акции.
Позже мужчины узнали, что правоохранительные органы установили слежку за их родственниками. Спасаясь от преследования, жители Витебска и оказались в иностранной дипмиссии, передают белорусские СМИ.
Шведские дипломаты дали белорусским гражданам еды и воды, после чего помогли связаться с ООН. В результате мужчинам разъяснили, что они не смогут получить политическое убежище, пока находятся в пределах Белоруссии. Пока они остаются в стране, им в этом смысле не поможет ни одно посольство.
В ООН пояснили, что политическое убежище могут предоставить лишь тем, кто уже выехал за границу. Несмотря на это, жители Витебска отказываются покинуть дипмиссию. Учитывая, что около посольства остаются бойцы ОМОН, отец с сыном опасаются, что их сразу же возьмут под стражу.
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