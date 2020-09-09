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Адвокат Колесниковой заявила, что ее подзащитной угрожали убийством в здании МВД


10:43
Адвокат Колесниковой заявила, что ее подзащитной угрожали убийством в здании МВДФото: vk.com

Как сообщила Людмила Казак, представляющая интересы Марии Колесниковой, на теле лидера оппозиции есть ушибы.

По словам адвоката, после задержания члену президиума Координационного совета оппозиции Беларуси потребовалась помощь медиков.

Марии Колесниковой, которая ранее была задержана на границе с Украиной, в СИЗО оказывали медицинскую помощь, рассказала Людмила Казак. Адвокат добавила, что у ее подзащитной есть травмы. После того, как Колесникову доставили в Минск, ей угрожали убийством. По словам Казак, это происходило прямо в здании МВД.

Член президиума КС оппозиции Мария Колесникова была задержана в рамках уголовного дела, которое ранее возбудили по факту призывов к захвату власти. Как сообщили ее соратники, покинувшие Белоруссию и находящиеся сейчас на Украине, Колесникову также пытались выдворить из страны, но она порвала свои документы.

Накануне писательница Светлана Алексиевич, являющаяся Нобелевским лауреатом и остающаяся единственным членом президиума КС, который еще не был задержан и не покинул страну, заявила о том, что в ее квартиру пытались попасть неизвестные.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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