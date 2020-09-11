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В регионы направили первую партию вакцины «Спутник V»
09:31
Фото: vk.com
Первыми новый препарат получат граждане, входящие в группу повышенного риска, пояснили в Министерстве здравоохранения РФ.
По данным ведомства, пилотная партия вакцины против коронавируса "Спутник V" уже была направлена в регионы.
Пресс-служба Минздрава информирует о том, что в регионы направлена первая партия вакцины "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"), которая была создана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи ведомства. Предполагается, что в рамках пилотной поставки отработают логистические пути доставки препарата в различные субъекты РФ.
В ведомстве пояснили, что также будут отрабатываться механизмы распределения и организации вакцинации от COVID-19 граждан, которые входят в группу повышенного риска.
Напомним, 11 августа, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что в нашей стране впервые в мире была зарегистрирована вакцина от коронавируса. Как рассказал тогда о новой вакцине глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, результаты испытаний свидетельствуют, что препарат высокую эффективность совмещает с безопасностью. Мурашко пояснял, что в ходе исследования препарата у всех добровольцев были зафиксированы "высокие титры антител к COVID-19". Вместе с тем, не было выявлено никаких "серьезных осложнений иммунизации".
Ранее компания AstraZeneca, которая совместно с учеными Оксфордского университета создает и уже испытывает вакцину против COVID-19, объявила о том, что исследования на время решено приостановить из-за побочной реакции у добровольца. Не уточняя, какие симптомы у него появились, в AstraZeneca сообщили, что пациент "как ожидается, поправится".
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