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В регионы направили первую партию вакцины «Спутник V»


09:31
В регионы направили первую партию вакцины «Спутник V»Фото: vk.com

Первыми новый препарат получат граждане, входящие в группу повышенного риска, пояснили в Министерстве здравоохранения РФ.

По данным ведомства, пилотная партия вакцины против коронавируса "Спутник V" уже была направлена в регионы.

Пресс-служба Минздрава информирует о том, что в регионы направлена первая партия вакцины "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"), которая была создана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи ведомства. Предполагается, что в рамках пилотной поставки отработают логистические пути доставки препарата в различные субъекты РФ.

В ведомстве пояснили, что также будут отрабатываться механизмы распределения и организации вакцинации от COVID-19 граждан, которые входят в группу повышенного риска.

Напомним, 11 августа, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что в нашей стране впервые в мире была зарегистрирована вакцина от коронавируса. Как рассказал тогда о новой вакцине глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, результаты испытаний свидетельствуют, что препарат высокую эффективность совмещает с безопасностью. Мурашко пояснял, что в ходе исследования препарата у всех добровольцев были зафиксированы "высокие титры антител к COVID-19". Вместе с тем, не было выявлено никаких "серьезных осложнений иммунизации".

Ранее компания AstraZeneca, которая совместно с учеными Оксфордского университета создает и уже испытывает вакцину против COVID-19, объявила о том, что исследования на время решено приостановить из-за побочной реакции у добровольца. Не уточняя, какие симптомы у него появились, в AstraZeneca сообщили, что пациент "как ожидается, поправится".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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