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Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса


16:28
Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусаФото: divanews.ru

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что в нашей стране зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса.

Президент объявил об этом во время сегодняшнего совещания с членами правительства, передает агентство "Интерфакс".

Глава российского государства Владимир Путин выразил надежду на массовый выпуск препарата, который будет налажен уже в самое ближайшее время. Президент при этом подчеркнул, что вакцинация будет "исключительно добровольной". По словам главы РФ, достижениями отечественных ученых смогут воспользоваться все желающие.

Путин также пожелал успеха специалистам, которые сейчас продолжают работу над созданием вакцин такого рода в других российских учреждениях. Президент при этом выразил благодарность "тем, кто сделал этот первый очень важный для нашей страны шаг, вообще для всего мира".

По просьбе президента о новой вакцине рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По словам министра, результаты испытаний свидетельствуют, что препарат высокую эффективность совмещает с безопасностью. Мурашко пояснил, что в ходе исследования препарата у всех добровольцев были зафиксированы "высокие титры антител к COVID-19". Вместе с тем, не было выявлено никаких "серьезных осложнений иммунизации", отметил глава российского Минздрава.

Предполагается, что производство вакцины будут осуществлять Центр им. Гамалеи и компания "Биннофарм".

Автор: Злата Богатова

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