Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

12:56

Фото: defense.gov



Компания AstraZeneca, специалисты которой совместно с Оксфордским университетом создали и сейчас испытывает вакцину против COVID-19, объявила о приостановке испытаний.



Причиной такого решения стала серьезная побочная реакция, зафиксированная у одного из участников исследования.



Соответствующее заявление пресс-служба фармацевтической компании разместила в своем официальном Twitter. Ранее представитель AstraZeneca Ребекка Роббинс пояснила, что приостановление проведения тестовой проверки носит рутинный характер. Согласно принятым правилам, специалисты взяли паузу, чтобы дополнительно проанализировать данные о безопасности нового препарата.



В компании не стали более подробно рассказывать о том, какие симптомы появились у участника испытаний. Отмечается лишь, что дополнительная проверка позволить установить точные причины расстройства, выявленного после вакцинации, передает STAT. Со ссылкой на источник в AstraZeneca сообщается, что пациент "как ожидается, поправится".



По данным СМИ, побочные реакции проявились у человека, который принимал участие во второй или третьей фазе испытаний вакцины, проводившихся Великобритании. Представитель AstraZeneca комментировать эту информацию отказался.



Третья фаза испытаний вакцины, созданной специалистами AstraZeneca вместе с учеными из британского Оксфордского университета, стартовала в Соединенных Штатах в конце августа. Участниками исследований стали 30 тыс. взрослых американцев.



Американское руководство ранее выделило компании AstraZeneca 1,2 млрд долларов на создание препарата. Кроме того, администрация Вашингтона также направила 486 млн долларов на подобную деятельность американской биотехнологической компании Moderna и еще 456 млн долларов было выделено фармацевтической компании Johnson & Johnson.



В Соединенных Штатах разработками вакцины от коронавируса сейчас также занимается компания Merck и Pfizer. Пресс-служба Белого дома ранее сообщила о том, что власти страны в совокупности уже инвестировали в проекты такого рода 12 млрд. долларов.



Автор: Злата Богатова

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