Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter «Газпром» дал оценку действиям против «Белгазпромбанка»

12.6.2020 21:48

Фото: efremov-pk.ru



Незаконным назвали назначение нового руководства Белгазпромбанка акционеры этой кредитно-финансовой организации. С соответствующим заявлением выступили "Газпромбанк" и "Газпром", передает ТАСС.



Накануне, 11 июня, после обыска в столичном офисе банка были задержаны топ-менеджеры банка. Сегодня белорусские власти объявили о том, что возбуждены два уголовных дела.



Являющиеся акционерами ОАО "Белгазпромбанк" с долей в 49,818% каждый, "Газпром" и "Газпромбанк" сочли незаконным назначение исполняющего обязанности председателя правления этого белорусского банка. Как подчеркивается в тексте официального заявления, накануне, 11 июня, было нарушено законодательство Республики Беларусь, когда новые руководители были назначены вскоре после того, как правоохранительными органами были задержаны полномочные члены правления указанного банка.



Речь также идет о грубом нарушении Договора о Евразийском экономическом союзе, который был заключен в Астане шесть лет назад. Кроме того, случившееся затрагивает как законные права и российских акционеров Белгазпромбанка, так и интересы клиентов и вкладчиков. В заявлении указано, что акционеры будут отстаивать свои законные интересы всеми доступными правовыми средствами. Кроме того, они намерены предпринять все возможные меры, чтобы охранять интересов клиентов и обеспечивать финансовую стабильность банка.



Накануне, 11 июня, в столичный офис Белгазпромбанка пришли с обыском сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (КГК). По результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовных дел по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и отмывании незаконно полученных денежных средств, также в особо крупных размерах.



В рамках начатого расследования уже было задержано пятнадцать человек - сотрудников банка и связанных с ним бизнесменов. Правоохранители изъяли свыше 4 млн долларов и ценные бумаги на сумму более 500 тыс. долларов.



Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что проверка в Белгазпромбанке, который в прошлом возглавлял Виктор Бабарико, проводится по его поручению. Глава государства при этом подчеркивал, что не стоит воспринимать это как "накат" на одного из претендентов на пост президента.



Сегодня глава КГК Беларуси Иван Тертель объявил о наличии у департамента финансовых расследований неких убедительных доказательств причастности бывшего руководителя Белгазпромбанка к противоправной деятельности, в частности, махинациям в особо крупных размерах.



Бабарико, претендующий сейчас на пост главы государства, заявил о том, что на его окружение оказывается давление. Подчеркивая, что прямого компромата у белорусских властей на него нет, бывший банкир указывал на заказной политический характер ситуации, связанной с Белгазпромбанком.



По данным белорусских СМИ, возглавить Белгазпромбанк ранее было предложено Надежде Ермаковой. В прошлом она занимала пост председателя Национального банка Беларуси.



Автор: Злата Богатова

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