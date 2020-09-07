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Пропавшие накануне в Минске лидеры оппозиции пересекли границу с Украиной


08:08
Пропавшие накануне в Минске лидеры оппозиции пересекли границу с УкраинойФото: vk.com

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и двое ее соратников, Иван Кравцов и Антон Родненков, сегодня утром покинули страну.

Накануне, 7 сентября, стало известно о том, что все они внезапно перестали выходить на связь.

В МВД Беларуси, комментируя исчезновение Марии Колесниковой, заявили о том, что она не задерживалась. Вместе с тем, представители Координационного совета оппозиции выражали предположения о том, что она, как двое других членов КС, находятся в правоохранительных органах.

Сегодня утром стало известно о том, что все трое - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков покинули Белоруссию и уже пересекли границу с Украиной. Как передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя погранкомитета РБ Антона Бычковского, белорусские оппозиционеры "втроем прошли оформление в пункте пропуска "Александровка".

После того, как состоялась стандартная процедура оформления документов, Колесникова, Кравцов и Родненков оказались на территории соседнего государства.

На прошлой неделе за пределами Белоруссии оказалась Ольга Ковалькова, ранее входившая в КС оппозиции. Добравшись при содействии польских дипломатов до Варшавы, она сообщила о том, что ее вынудили покинуть страну. Как рассказала Ковалькова, ранее приговоренная к десяти суткам ареста за призывы к забастовкам, если она не согласится уехать за рубеж, еще еще очень долго не выпустят из СИЗО.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 168

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