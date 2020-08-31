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Оппозиция Белоруссии объявила о создании политической партии


05:09
Оппозиция Белоруссии объявила о создании политической партииФото: livejournal.com

Политическая партия "Вместе" была создана в Белоруссии по инициативе оппозиции, заявила член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

Соратница Светланы Тихановской, ранее претендовавшей на пост президента РБ, подчеркнула, что она и ее единомышленники знают, как выйти из политического кризиса в стране.

В новом видеообращении, которое опубликовала Мария Колесникова, сообщается, что она и другие члены штаба бывшего банкира Виктора Бабарико объявляют о создании новой политической партии, которая получила название "Вместе". По словам соратницы Светланы Тихановской, документы на регистрацию будут поданы в самое ближайшее время. Объединившись, мы станем "еще сильнее", - подчеркнула Колесникова.

Ранее входившая в команду бывшего банкира Виктора Бабарико Колесникова также подчеркнула, что сейчас "сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов", уже готовы взять на себя ответственность, чтобы создать совместными усилиями "новую Беларусь".

Материал включал ролик с участием Виктора Бабарико, который вскоре после регистрации в качестве кандидата в президенты был задержан вместе с сыном. Бывшего банкира заподозрили в целом ряде преступлений, которые были совершены в Белгазпромбанке, который он возглавлял. Сейчас он продолжает оставаться в СИЗО КГБ.

Предположительно, ролик с участием Бабарико мог быть записан еще до его ареста. На кадрах он сообщает о необходимости формирования "организационной формы", которая сможет объединить всех сторонников оппозиции. Среди главных ее задач будут проведение конституционной реформы, деятельность по улучшению экономики и предоставление белорусам возможности проявлять их гражданскую позицию.

Напомним, сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (КГК) пришли с обыском в столичный офис Белгазпромбанка еще в июне. По результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовных дел по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и отмывании незаконно полученных денежных средств, также в особо крупных размерах.

В рамках начатого расследования вскоре были задержаны десятки людей, включая сотрудников банка и связанных с ним бизнесменов. Правоохранители изъяли свыше 4 млн долларов и ценные бумаги на сумму более 500 тыс. долларов.

Автор: Злата Богатова

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