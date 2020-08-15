Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минске за поддержку протестов уволен директор старейшего театра страны

00:56

Фото: minskedu.gov.by



По решению премьер-министра и министерства культуры Белоруссии с отрицательной формулировкой снят с поста Павел Латушко, который занимал должность гендиректора Национального академического театра имени Янки Купалы - старейшего в стране.



Возле театра уже собрались люди, выражающие поддержку Латушко.



О том, что Павел Латушко, в прошлом возглавлявший Министерство культуры РБ и являвшийся послом во Франции, уволен с должности директора Купаловского театра по ст. 259 трудового кодекса, сообщает агентство "Интерфакс".



Латушко в разговоре с журналистами подчеркнул, что "не нарушал законодательство, а высказал свою гражданскую позицию". По его словам, он не может оставаться безучастным, глядя на происходящее в стране, и не способен "согласиться с тем, что в 21 веке человека можно избивать только за то, что он высказывает свое мнение".



Артисты труппы уже выступили с резкой критикой решения властей и выразили готовность защищать гендиректора. Представители коллектива Купаловского театра даже заявили о том, что уволятся вместе с Латушко.



При этом в адрес теперь уже бывшего руководителя театра звучали обвинения в том, что он слишком поздно выразил свою позицию. На это Латушко сказал, что "лучше поздно, чем никогда".



Как только распространились сведения об уходе Латушко, у театра начали собираться люди. В сторону Купаловского театра, чтобы выразить поддержку артистам и их руководителю направились участники мирных акций, которые уже более недели продолжаются в Минске.



Латушко одним из первых культурных деятелей страны открыто осудил насилие в отношении к протестующим в Белоруссии. В минувшее воскресенье он также присутствовал на массовом митинге, организованном оппозицией. Мероприятие уже назвали наиболее масштабным в современной истории страны.



В понедельник, 17 августа, в Минске и других городах Белоруссии объявили о забастовке рабочие целого ряда предприятий. Колонной заводчане прошли по столице к здании телевидения, чтобы поддержать журналистов, которые также решили присоединиться к протестным акциям.



По данным СМИ, двое сотрудников МИД страны вышли на крыльцо с белыми листами бумаги, олицетворяющими чистую историю страны. Они стали первыми дипломатами, поддержавшими протесты в Белоруссии. Ранее было опубликовано видеообращение посла в Словакии, выступившего против насилия.



Автор: Злата Богатова

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