Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Омский токсиколог связал госпитализацию Навального с нарушениями питания

13:50

Фото: voskhodinfo.su



У российского оппозиционера Алексея Навального были проблемы с питанием, следствием которого могли стать нарушения пищеварения, возникшие "еще за пять-семь дней" до того, как он попал в больницу. Своим мнением о причинах госпитализации политика поделился главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, передает ТАСС.



По словам Александра Сабаева, специалисты омской клиники, куда первоначально был доставлен Алексей Навальный, не получили никаких сведений о его состоянии из Германии. Главный токсиколог Омской области и Сибирского ФО пояснил, что сейчас его российские коллеги не могут сделать выводы о том, что происходит с пациентом.



После оказания помощи Навальному в Омске удалось уменьшить глубину комы: в момент отправки пациента на борт самолета оценивалась уже в 9 баллов, пояснил врач. Сабаев отметил, что выявленные после госпитализации неврологические "стали потихоньку уходить". Однако сейчас омские медики не могут судить о том, "какая глубина комы, какие нарушения, как углеводный обмен поставлен".



Говоря о причинах внезапно возникших проблем со здоровьем, Сабаев пояснил, что Навальный сидел на диетах, чтобы похудеть. В результате у него еще за несколько дней до ЧП возникли нарушения пищеварения. При этом столь резкое ухудшение состояния мог спровоцировать стресс либо один из многих других негативных факторов, включая переутомление, переохлаждение или, наоборот, продолжительное пребывание на солнце.



Сабаев также подчеркнул, что в прошлом не раз сталкивался с подобными случаями, когда пациенты впадали в кому на фоне нарушенного углеводного обмена.



Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, в действительности никакого отравления Алексея Навального, о котором говорила Ангела Меркель, не было. Представитель Минска сообщил о перехваченном диалоге между представителями властей Германии и Польши. Расшифровка того разговора свидетельствует о том, что заявление было сфальсифицировано.



Автор: Злата Богатова

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