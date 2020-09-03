|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Лукашенко назвал сфальсифицированным заявление Берлина об отравлении Навального
3.9.2020 19:15
Фото: kapital.kz
Как заявил белорусский президент Александр Лукашенко, в действительности никакого отравления Алексея Навального не было.
Представитель Минска сообщил о перехваченном диалоге между представителями властей Германии и Польши, который свидетельствует о том, что заявление было сфальсифицировано.
По словам Александра Лукашенко, представители Берлина и Варшавы повели разговор, который удалось перехватить спецслужбам Белоруссии. Расшифровка свидетельствует о том, что у Запада "новая фишка появилась", заявил Лукашенко, комментируя заявление Ангелы Меркель о новом использовании вещества, схожего с "Новичком".
Белорусский президент подчеркнул, что расшифровка разговора будет направлена спецслужбами республики к ФСБ России. В частности, речь идет о фальсификации и в действительности "никакого отравления Навального не было". Лукашенко также предположил, что заявления канцлера ФРГ и других представителей официального Берлина были подготовлены группой специалистов.
Во время перехваченного разговора собеседники уточняли, что хотят "отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси", - заявил Лукашенко. Он добавил, что теперь стало очевидно, "насколько по-иезуитски поступают эти люди".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о том, что по итогам проверки в России в организме Алексея Навального не было выявлено никаких отравляющих веществ. Оснований для возбуждения уголовного дела на данный момент нет. Правоохранительные структуры РФ ожидают от германской стороны сведений, связанных с инцидентом, отметил официальный представитель Кремля вскоре после заявления Ангелы Меркель.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|