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Лукашенко назвал сфальсифицированным заявление Берлина об отравлении Навального


3.9.2020 19:15
Лукашенко назвал сфальсифицированным заявление Берлина об отравлении НавальногоФото: kapital.kz

Как заявил белорусский президент Александр Лукашенко, в действительности никакого отравления Алексея Навального не было.

Представитель Минска сообщил о перехваченном диалоге между представителями властей Германии и Польши, который свидетельствует о том, что заявление было сфальсифицировано.

По словам Александра Лукашенко, представители Берлина и Варшавы повели разговор, который удалось перехватить спецслужбам Белоруссии. Расшифровка свидетельствует о том, что у Запада "новая фишка появилась", заявил Лукашенко, комментируя заявление Ангелы Меркель о новом использовании вещества, схожего с "Новичком".

Белорусский президент подчеркнул, что расшифровка разговора будет направлена спецслужбами республики к ФСБ России. В частности, речь идет о фальсификации и в действительности "никакого отравления Навального не было". Лукашенко также предположил, что заявления канцлера ФРГ и других представителей официального Берлина были подготовлены группой специалистов.

Во время перехваченного разговора собеседники уточняли, что хотят "отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси", - заявил Лукашенко. Он добавил, что теперь стало очевидно, "насколько по-иезуитски поступают эти люди".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о том, что по итогам проверки в России в организме Алексея Навального не было выявлено никаких отравляющих веществ. Оснований для возбуждения уголовного дела на данный момент нет. Правоохранительные структуры РФ ожидают от германской стороны сведений, связанных с инцидентом, отметил официальный представитель Кремля вскоре после заявления Ангелы Меркель.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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