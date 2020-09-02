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Меркель: Навального пытались «заставить замолчать»
10:38
Фото: smi2.net
Прокомментировав госпитализацию российского оппозиционера Алексея Навального и последние выводы берлинских специалистов, канцлер Германии призвала Москву дать ответы на появившиеся вопросы.
Как заявила Ангела Меркель, политика "хотели заставить замолчать".
Глава правительства ФРГ высказалась о ситуации с Алексеем Навальным на пресс-конференции, которая состоялась накануне, 2 сентября, в Берлине. По словам Ангелы Меркель, сведения "о попытке убийства при помощи яда" российского оппозиционера ошеломляют.
Как заявила германский канцлер, "Навальный стал жертвой нападения", которое было совершено с применением отравляющего вещества из группы "Новичок". Меркель подчеркнула, что присутствие этого яда специалисты совершенно точно выявили в анализах российского оппозиционера. Учитывая новые обстоятельства инцидента, подчеркнула Меркель, она считает, что Навального "хотели заставить замолчать".
Высказавшись на эту тему, канцлер ФРГ обратилась к Москве с призывом дать ответы на все серьезные вопросы, появившиеся вокруг болезни Навального. Прояснить ситуацию в данном случае может и должно лишь российское правительство, заявила Меркель.
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