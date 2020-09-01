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В ООН заявили о 450 случаях пыток задержанных в Белоруссии
03:36
Фото: livejournal.com
Белорусские власти "должны немедленно положить конец атмосфере безнаказанности", подчеркивают представители ООН.
Как заявили в организации, эксперты располагают сведениями о множестве случаев, когда задержанные участники протестных акций подвергались пыткам.
На данный момент уже задокументировано 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, которые были задержаны во время акций протестов в Минске и других городах Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Управления Верховного комиссариата по правам человека (УВКПЧ).
Представители ООН подчеркивают, что "чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении" по отношению к тем, кто в последнее время попал в изоляторы временного содержания. Как указали эксперты организации, помимо пыток и жестокого обращения с задержанными, в ООН располагают информацией о том, что от насилия могли страдать женщины и дети.
Ранее власти Соединенных Штатов пригрозили санкциями Москве и Минску. В Госдепе заявили, что в отношении РФ меры последуют в случае открытого вмешательства в ситуацию в Белоруссии. Представителей официального Минска могут внести в черные списки в связи с нарушениями во время президентских выборов и последующими насильственными действиями при разгоне протестных акций.
Митинги в Белоруссии не утихают с 9 августа, когда в стране состоялись выборы на пост главы государства. По официальным данным ЦИК, уверенную победу на них вновь одержал действующий президент Александр Лукашенко. Представители оппозиции, выразив несогласие с результатами голосования, объявили о формировании Координационного совета для передачи власти, а затем - о создании собственной политической партии.
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