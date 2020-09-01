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США пригрозили Минску и Москве новыми санкциями
1.9.2020 20:18
Фото: worldenergynews.gr
Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность принятия новых антироссийских санкций, передает Reuters.
Со ссылкой на источник в Госдепартаменте уточняется, что это случится, если Кремль "открыто вмешается" в ситуацию в Белоруссии.
Кроме того, пояснил источник в Вашингтоне, сейчас продолжается обсуждение по вопросу введения ограничений в отношении семи представителей официального Минска. Речь идет о гражданах Белоруссии, которые, по мнению американского руководства, несут ответственность за нарушения во время президентских выборов и последующие насильственные действия при разгоне участников акций протеста.
В Вашингтоне намерены продемонстрировать, что все виновные не смогут избежать ответственности, подчеркнул представитель Госдепа Соединенных Штатов, пожелавший сохранить анонимность.
Ранее власти стран Балтии официально объявили о введении санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко. Главе РБ теперь запрещается въезд на территорию Латвии, Литвы и Эстонии.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что удовлетворил просьбу белорусского коллеги и сформировал резерв силовиков, не уточняя его численность. Российский лидер пояснил, что в случае необходимости эти сотрудники правоохранительных органов будут направлены в соседнее государство для оказания помощи в наведении порядка. При этом Путин выразил надежду, что до такого не дойдет, и власти смогут удержать контроль над ситуацией.
Пока же в Минске и других городах Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Сегодня митинги прошли возле крупнейших учебных заведений столицы. Милиция задержала по меньшей мере двадцать человек, пишут белорусские СМИ.
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