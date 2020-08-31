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В Минске задерживают участников студенческой акции протеста
16:07
Фото: vk.com
Бойцы ОМОНа, вновь появившиеся на улицах Минска, пытаются разогнать студентов, которые собрались около здания Белорусского государственного университета (БГУ).
По данным местных СМИ, силовики блокировали главный вход в учебное заведение.
Судя по видеозаписи, которая была опубликована изданием Tut.by, сегодня у БГУ появились люди с красно-белыми флагами. Прибывшие вскоре сотрудники ОМОНа потребовали от собравшихся разойтись. Митингующие на это начали скандировать: "Мы гуляем!" Затем силовики приступили к активным действиям: оттеснив манифестантов, они начали задерживать некоторых наиболее активных участников.
В белорусских СМИ сообщают, что силами ОМОН сегодня также было оцеплено здание Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Возле учебного заведения ранее тоже собирались протестующие.
Как сообщает госагентство БелТА, сегодня утром в целях обеспечения безопасности пассажиров на время было решено закрыть станцию метро "Площадь Победы" в центре Минска.
Ранее в Белоруссии по инициативе оппозиции была создана политическая партия "Вместе". Как заявила член президиума Координационного совета Мария Колесникова, сотрудничавшая с Виктором Бабарико и являющаяся соратницей экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, ее единомышленники знают, как выйти из политического кризиса в стране.
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