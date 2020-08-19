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Адвоката Ефремова заподозрили в подкупе свидетелей
15:25
Фото: osnmedia.ru
Как заявили представители потерпевших, адвокат известного российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев мог пытаться подкупить свидетелей по этому резонансному делу.
С таким утверждением выступила адвокат Ирина Хайруллина.
В четверг в столичном Пресненском суде, где сторона защиты Михаила Ефремова продолжает представлять доказательства по делу о смертельном ДТП, представительница потерпевших заявила о подкупе свидетелей.
По словам адвоката Ирины Хайруллиной, у защиты потерпевших имеются доказательства того, как Эльман Пашаев, представляющий интересы артиста, подкупал свидетелей. В результате юристы заявили ходатайство о приобщении документа, который содержит соответствующие факты.
Накануне показания давал актер и режиссер Никита Высоцкий, который является близким другом Михаила Ефремова. В Пресненском суде он подтвердил давнюю склонность к злоупотреблению алкоголем у звезды. По словам Высоцкого, это действительно "было и это очень скверно".
В окружении артиста об этом знали и "с этой непростой историей жили", пояснил Высоцкий. Вместе с тем, он считает, что до недавнего времени Ефремов мог контролировать ситуацию. О пагубном пристрастии к наркотикам он не знал.
Выступив на очередном заседании, друг Ефремова назвал его "разносторонним, одаренным, импульсивным и эмоциональным", и вместе с тем "очень хорошим" человеком. Высоцкий добавил также, что его давний приятель очень "хотел извиниться и раскаяться", однако просто не имел такой возможности.
После аварии близкие Ефремова предпринимали попытки оказать материальную помощь всем, включая тех, кто официально имеет статус потерпевших, а также сожительницу погибшего. Однако "все уперлось" в позицию их адвокатов, которые были настроены резко против, сказал Высоцкий.
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